Uitgelekt: dit zijn enkele hoogtepunten van Tour de France in 2022

Schaatser Gijs Esders uit Deventer levert contract bij Team Reggeborgh in: ‘Combinatie was niet de juiste’

12 oktober Schaatser Gijs Esders heeft zijn contract bij Team Reggeborgh ingeleverd. De 29-jarige sprinter geeft in een persbericht aan een ‘moeilijke beslissing te hebben moeten nemen’, maar dat de combinatie Esders-Reggeborgh niet de juiste was. Voor de rest hult hij zich in nevelen.