Uitgeputte Medvedev geeft zeker lijkende voorsprong uit handen

De 25-jarige Rus veroverde vorige maand op de US Open in New York zijn eerste grandslamtitel. Hij nam sindsdien amper rust. Medvedev hielp Europa in Boston aan winst van de Laver Cup en ging daarna door naar Indian Wells. De Rus, bij afwezigheid van Novak Djokovic als eerste geplaatst, won zijn eerste twee partijen in Californië soepel en zonder setverlies. Hij gaf tegen Dimitrov echter een zeker lijkende zege uit handen. Medvedev bekende na zijn eerste nederlaag sinds half augustus in Cincinnati dat zijn drukke programma hem opbreekt.