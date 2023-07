Uitgeschakelde Danny Noppert wijst ondanks vijandig publiek vooral naar zichzelf: ‘Ver onder mijn kunnen’

World MatchplayDe tweede ronde is voor Danny Noppert het eindstation geworden op de World Matchplay. In een partij waarin hij nooit helemaal zijn draai vond, moest The Freeze nipt zijn meerdere erkennen in Nathan Aspinall: 11-9. ,,Het was echt niet mijn wedstrijd.”

In Blackpool vielen twee van de vier Nederlanders al in de openingsronde af. Drievoudig winnaar Michael van Gerwen liet zich verrassen door Brendan Dolan, terwijl Raymond van Barneveld zich gisteravond hardop afvroeg of "dit het nog wel allemaal waard is". Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode wonnen hun partijen wel, waardoor zij vandaag en morgen in de iconische Empress Ballroom mochten gaan strijden om een kwartfinaleplaats.

Nummer 8 van de wereld Noppert en zijn tegenstander Nathan Aspinall, die één plekje lager staat, kennen elkaar goed. De twee troffen elkaar dit jaar al vier keer op de European Tour. De eerste twee ontmoetingen gingen naar The Freeze, de twee meest recente partijen werden een prooi voor The Asp. ,,Ik heb veel respect voor Danny. We maken er altijd mooie duels van en ik ben van mening dat hij één van de meest onderschatte spelers ter wereld is", aldus een gewaarschuwde Aspinall over de Nederlander.

Vanaf het begin van de wedstrijd was het Aspinall die scorend de betere was. Noppert won zijn eerste twee eigen legs nog wel, maar begon vlak voor de eerste pauze dubbels te missen en zag zijn Engelse opponent op voorsprong komen. Vervolgens bleek het voor beide darters lastig om de eigen legs binnen te halen. Er vielen breaks over en weer, totdat Aspinall die reeks doorbrak en op 6-4 kwam. Bij de tweede onderbreking kwam het gemiddelde van Noppert nog altijd niet boven de 90 punten per beurt uit.

In het vervolg van de partij bleef Noppert op het vinkentouw zitten. Het leverde hem kansen op voor 8-8, maar The Freeze kon ‘tops’ niet raken. Even later lukte het wel via dubbel 12, waarop hij was uitgekomen na een uitstekende 171-score: 9-9. Het initiatief dat Noppert voor het eerst sinds de vijfde leg weer in handen had, verdween echter alweer snel. Aspinall sloeg toe en maakte het in de volgende leg af via dubbel 20, nadat de Nederlander hierop zojuist een pijl had gemist.

‘Kon mezelf niet vinden’

In die cruciale beurt aan het einde van de wedstrijd, werd Noppert zichtbaar afgeleid door gejoel uit het publiek dat op de hand van Aspinall was. ,,Een beetje jammer, ze wilden niet dat ik won. Er moet echt weer een tv-toernooi in Nederland komen, dat zou schelen voor mij", blikte The Freeze bij Viaplay terug. Toch gaf hij vooral ook zichzelf de schuld van de nederlaag. ,,Ik kon mezelf niet vinden en gooide heel slordig, ver ondermaats. Ik tikte net de 90 gemiddeld aan, dat is ver onder mijn kunnen.”

,,Het was echt niet mijn wedstrijd en daar ben ik echt wel teleurgesteld in. Als je op 9-9 komt moet je die scores van 140 en 180 erin trappen. Maar alle credits naar hem, hij was de terechte winnaar in deze vechterswedstrijd", zo beëindigde Noppert zijn analyse. Na afloop troffen de twee elkaar achter de coulissen opnieuw.

Programma tweede ronde



Vanavond

• Daryl Gurney - Gary Anderson 11-4

• Danny Noppert - Nathan Aspinall 9-11

• Gerwyn Prince - Joe Cullen

• Michael Smith - Chris Dobey

Morgenavond

• Jonny Clayton - Dimitri Van den Bergh

• Brendan Nolan - Damon Heta

• Luke Humphries - Dirk van Duijvenbode

• Peter Wright - Ryan Searle

