Uitgeziekte Verstappen gaat ook in Japan 'goed zijn'

Hoe Max Verstappen heeft nagenoten van zijn zege in Maleisië? ,,Niet, ik heb eigenlijk alleen maar in m’n bed gelegen'', vertelt de Limburger in de paddock van het circuit van Suzuka, waar hij weer vrij kan ademen door de neus en niet langer door hoofdpijn gekweld wordt.



In Maleisië maakte Verstappen het ondanks zijn tweede racezege niet al te best. ,,Ik voelde het voor de race al. Een geblokkeerde neus. Hoofdpijn. Die vlucht naar Japan, meteen ‘s avonds na de wedstrijd was geen fijne. En van Tokyo zelf heb ik niks gezien. Ik had twee evenementen, maar daarna ben ik steeds weer meteen m’n bed ingedoken. Kon beter maar uitrusten voor deze race. En nu gaat het beter. Dit weekend ga ik gewoon weer goed zijn.''



Wat hij kan, op Suzuka, waar hij vorig jaar nog tweede werd achter wereldkampioen Nico Rosberg? ,,Het is wel erg makkelijk om te zeggen dat we hier weer voor de zege gaan, na wat er op Sepang gebeurd is. Maar ik heb dit seizoen wel geleerd dat ik liever wat voorzichtiger een raceweekeinde in ga. Dan kan het alleen maar positiever uitpakken. Als ik kijk waar we nu staan, vergeleken met eerder dit seizoen, dan hebben we enorme stappen gemaakt. Maar ook na Maleisië moeten we het hier gewoon weer allemaal opnieuw laten zien. Dus eerst in de trainingen maar eens de beste afstelling zien te vinden.''



