Uitschakeling in Champions League kan PSV miljoenen kosten

Video Zes nominaties FI­FA-a­wards: ‘Mooi compliment voor ons voetbal’

7:07 De wederopstanding van het Nederlands voetbal is bij de FIFA niet onopgemerkt gebleven. Met Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong als genomineerden is Oranje hofleverancier in de strijd om de prijs van Speler van het Jaar. Ook coach Erik ten Hag is kandidaat voor een prestigieuze titel.