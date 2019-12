Uitslagen en programma derde ronde en achtste finales

Real Madrid zonder Hazard naar Saoedi-Ara­bië

18:33 Real Madrid gaat na de jaarwisseling zonder Eden Hazard naar Saoedi-Arabië voor de strijd om de Spaanse Supercup. Volgens Spaanse media blijft Hazard achter in Madrid om te herstellen van de enkelblessure die hij eind vorige maand opliep in het duel met Paris Saint-Germain in de Champions League.