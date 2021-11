Uitslagen wereldbeker schaatsen in Polen: dag 1

Argentinië weer stap dichter bij WK na zege op Uruguay

Argentinië is door een minimale zege op Uruguay een flinke stap dichter bij het WK van volgend jaar in Qatar. In de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo won de kampioen van Zuid-Amerika met 1-0, waardoor het de tweede plaats in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep achter Brazilië nog steviger in handen heeft. De eerste vier plaatsen zich rechtstreeks, de nummer vijf speelt nog een internationale play-off. De Brazilianen kwalificeerden zich donderdagnacht als eerste voor de WK-eindronde door een 1-0 thuiszege op Colombia.

