Uitslagen WK Allround

Wüst geeft nog niet op in drijfnat Amsterdam

9 maart Ireen Wüst en Antoinette de Jong hadden gemengde gevoelens na de eerste dag van de WK allround. Ze hadden genoten van de ambiance in het Olympisch Stadion, waar ondanks de regen duizenden toeschouwers bleven zitten. Maar over de resultaten waren ze minder tevreden. De Japanse Miho Takagi gaat met een aardige voorsprong op de twee Nederlandsen dag twee in.