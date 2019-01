Uitstekende Pliskova kleineert Muguruza

De 26-jarige Pliskova is in Melbourne nooit verder gekomen dan de kwartfinales. Haar beste resultaat in een grand slam is runner-up in de US Open van 2016. Ze verloor de finale van de Duitse Angelique Kerber. Ze komt in Melbourne tegenover de winnares van de kraker uit de vierde ronde tussen Simona Halep en Serena Williams te staan.



Muguruza won in 2016 Roland Garros en een jaar later Wimbledon. Ze kon tegen Pliskova mee tot 3-3 in de eerste set, daarna domineerde de Tsjechische de partij.