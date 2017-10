Uitstraling FSG goed voor Apeldoorn

Aan de Laan van Westenenk ontstaat iets moois. Op de plek waar mediaconcern Wegener jarenlang was gehuisvest is al een twee jaar een transformatie aan de gang. De Full Force Sport Academy (FSG) vestigde zich daar, waar nationale en internationale jongeren alles uit hun sportieve ambities kunnen halen in combinatie met hun studie. FSG heeft daarbij veel partners nodig in zowel het onderwijs als de sport, maar ook de gemeente Apeldoorn.

Onderwijswethouder Johan Kruithof en FSG-directeur Dennis Peek ondertekenden zondagavond voor de eerste thuiswedstrijd van de basketbalsters van de Royal Eagles in het Omnisportcentrum, een convenant waarin de samenwerking werd bekrachtigd. ,,Een belangrijk moment’’, noemde Peek het.

,,We hebben goede partners nodig zoals de gemeente Apeldoorn.’’ Ook Kruithof zei blij te zijn samen te werken met de FSG. ,,Ik ben blij en trots. Een academie als de FSG binnen je gemeentegrenzen hebben is fantastisch. Apeldoorn wil zich zichtbaar landelijk en nationaal presenteren en dat maakt dit mogelijk. En wat zou het mooi zijn als er om de twee jaar een topsporter na een fantastische prestatie zegt dat het voor hem allemaal is begonnen met de trainingen in Apeldoorn.’’

Volledig scherm FSG-directeur Dennis Peek en wethouder Johan Kruithof van Onderwijs ondertekenen het convenant. De gemeente Apeldoorn en de Full Force Sport academy (FSG) ondersteunen elkaar voor de komende twee jaar. © Walter Van Zoeren

Ontwikkeling

Kruithof roemt de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar. ,,Er is al zo ontzettend veel gebeurd.’’ Met slaapvertrekken in kantoorgebouwen, een sportmedisch gebouw met fysiotherapeuten, orthopedisch chirurgen, sportartsen revalidatiedeskundigen en diëtisten, en een voormalige opslagruimte van grote papierrollen voor de drukpersen die volledig omgetoverd is tot een sporthal.

Apeldoorn ondersteunt de FSG vooral op facilitair gebied. Alleen de sporthal in het Omnisportcentrum klaarmaken voor topbasketbal werd door de gemeente betaald. ,,Daarnaast willen we vooral ondersteunend zijn. Aan de Laan van Westenenk worden mooie plannen gesmeed. Zo moet er gestudeerd, gesport en gewoond worden. Daar moeten wijzigingen voor worden doorgevoerd en daar kunnen wij een ondersteunende rol in spelen.’’

Ingang

Kruithof bejubelt de combinatie onderwijs en sport. ,,Op een hoog niveau’’, vult hij aan. ,,Wij kunnen verbindingen leggen tussen FSG en onderwijsinstellingen en sportverenigingen. En het zou toch prachtig zijn als het voormalige Wegener-terrein een volledige sportcampus is met zometeen 500 studenten of meer. En met een behoorlijke internationale poot. Dat is voor ons een absolute meerwaarde. Sport is grensoverschrijdend en onderwijs is een internationaal product. Ideaal voor ons om contacten te leggen in het buitenland. Dan heb je hiermee een ingang en we hebben als gemeente echt wat te bieden.’’

En de FSG geeft de gemeente advies. ,,Wij hebben de kennis in huis en kunnen de gemeente adviseren bij sportevenementen of die zelfs organiseren’’, legt Peek uit.