Uitsupporters weer welkom in Europese duels

Fans van de bezoekende club zijn met ingang van komende week in principe weer welkom bij de wedstrijden in de drie Europese clubtoernooien. De UEFA trekt het stadionverbod voor meereizende supporters van de uitspelende ploeg in.

Dat kregen alle clubs die dit seizoen deelnemen aan de groepsfase van de Champions League, waaronder Ajax, tijdens een workshop te horen. Borussia Dortmund, één van de tegenstanders van Ajax, maakte daar als eerste melding van. Naderhand bevestigde een woordvoerder van Ajax desgevraagd het bericht en kwam ook de UEFA zelf met een mededeling.

,,De verkoop van tickets aan fans van de bezoekende club is niet langer verboden”, meldde de UEFA. Dat betekent dat, zoals in het verleden, ongeveer 5 procent van de geldende bezoekerscapaciteit van het stadion beschikbaar moet worden gesteld aan uitfans. Het verbod was langdurig van kracht vanwege de coronapandemie.

De fans die hun team in de uitduels willen ondersteunen zijn nog wel afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden in het land waar hun club speelt. Ook supporters die hun nationale elftal in het buitenland willen aanmoedigen, mogen wat de UEFA betreft weer het stadion in, mits de lokale autoriteiten daar toestemming voor geven.

Ajax speelt volgende week woensdag de eerste groepswedstrijd in de Champions League in Lissabon tegen Sporting Portugal. Daarna volgen nog uitduels met Borussia Dortmund (3 november) en het Turkse Besiktas (24 november).

,,Volgens onze huidige informatie mag maar 50 procent van het stadion in Portugal gebruikt worden”, zei de woordvoerder van Ajax. “Dat betekent waarschijnlijk ook dat we maar op de helft van die genoemde 5 procent aan kaarten voor het uitvak kunnen rekenen. Maar dat hebben we allemaal nog niet concreet. We weten nu in elk geval dat het weer mag, maar er zitten natuurlijk nog wel heel wat haken en ogen aan.”

Zoals het er nu naar uitziet, is Turkije vooralsnog niet van plan om fans van de bezoekende club toe te laten bij de thuiswedstrijden van onder meer Besiktas. ,,Dat is allemaal nog niet duidelijk. Voor ons is het nu het belangrijkste dat we snel helderheid krijgen over het uitduel met Sporting. Dan kunnen we dat nog tijdig aan onze fans communiceren”, aldus de woordvoerder van Ajax.

De UEFA had ook goed nieuws voor de spelers en andere betrokkenen: alle voetballers, stafleden en officials die volledig zijn gevaccineerd en/of zijn hersteld van het coronavirus hoeven bij UEFA-duels geen coronatest meer te ondergaan. Ook hierbij hebben de nationale en lokale autoriteiten echter het laatste woord.