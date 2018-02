Uitverkoop: PSG moet nog voor 40 miljoen aan spelers verkopen

Volgens transferdeskundigen zat PSG bij de verkoop van Lucas onder de marktprijs. De Parijse club nam de Braziliaan in 2012 voor meer dan 40 miljoen euro over van São Paulo. Toen een record voor PSG. Vanwege Financial Fairplay staat de club nu onder druk om naast Lucas nog meer spelers te verkopen.



De koploper van de Ligue 1 probeerde ook Javier Pastore aan Inter te verhuren met een optie tot koop, maar de clubs konden het niet eens worden over de voorwaarden. De aan Valencia verhuurde Gonçalo Guedes kan wel voor de deadline van 30 juni geld binnenbrengen. De Spaanse club kan voor die datum de optie tot koop lichten.



PSG kan in de huidige transferperiode alleen nog spelers verkopen aan Russische en Chinese clubs. In Rusland sluit de transfermarkt op 24 februari, in China op 28 februari.