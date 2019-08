Uitwedstrijd Feyenoord bij Dinamo Tbilisi volgende week zonder publiek

Van Hanegem: Maradona was de beste ooit

14:23 Onder de vele duizenden bezoekers die deze week de film ‘Diego Maradona’ bezochten, was in Utrecht ook AD-columnist Willem van Hanegem, samen met zijn zoon Boy. De vermaarde nummer 10 is groot fan van de Argentijnse voetballer. ,,Boy heeft als tweede naam ‘Diego’ gekregen’’, legde Van Hanegem uit. ,,Dat is niet voor niets natuurlijk.’’