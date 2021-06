Uitzwaaiwedstrijd Leeuwinnen in Zwolle: voor het eerst weer voor volle tribunes

De Leeuwinnen spelen op zaterdag 3 juli hun uitzwaaiwedstrijd in Zwolle. Tegenstander is dan Zuid-Afrika, de nummer 55 van de wereld. De interland van de Oranjevrouwen, die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van Tokio, is de eerste voetbalwedstrijd in Nederland die weer voor volle tribunes gespeeld kan worden.

Operationeel manager Jeroen van Leeuwen is blij dat PEC Zwolle gastheer mag zijn van de Leeuwinnen, zo laat hij in een reactie weten. ,,Helemaal omdat dit de eerste wedstrijd is waar weer volle tribunes zijn toegestaan.”

Extra boost

Ook voor de stad en regio is het prachtig, meent Van Leeuwen. ,,Het vrouwenvoetbal in Nederland en zeker in de regio Zwolle zit in de lift. Een wedstrijd van Oranje geeft dat zeker een extra boost.”

Eind vorig jaar zouden de OranjeLeeuwinnen ook naar Zwolle komen, voor het oefenduel met de Verenigde Staten. Dat ging toen niet door, omdat het veld van PEC niet in orde was. Daar is nu geen sprake meer van, aldus Van Leeuwen. ,,Ons veld ligt er al tijden piekfijn bij en dat is ook bij de KNVB niet onopgemerkt gebleven. Wij gaan er alles aan doen om er een prachtige voetbalmiddag van te maken.”

Tickets

Tickets voor het duel, waar onder voorbehoud van het verlenen van de vergunning om 15.00 uur wordt afgetrapt, zijn verkrijgbaar vanaf € 12,50,- en kunnen aangeschaft worden via de ticketshop van de KNVB. Maandag 21 juni om 09.00 uur start de kaartverkoop.