UK Open: Danny Noppert naar finale na indrukwekkende comeback

Danny Noppert heeft zich geplaatst voor de finale van het UK Open. De Nederlandse darter begon zeer slecht in zijn halve finale tegen William O’Connor, maar zorgde met een indrukwekkende comeback voor een spectaculaire wedstrijd. Voor Noppert is het de eerste keer dat hij de finale van een groot toernooi haalt.

Noppert begon goed en behield zijn eigen leg gemakkelijk. Daarna ging het echter snel bergafwaarts met de Nederlander. Hij kon de hoge scores niet meer vinden en werd twee keer achter elkaar gebroken. Daardoor ging Noppert met een 4-1 achterstand de pauze in en na de onderbreking werd het niveau van O‘Connor zeker niet minder.

De Ier kreeg zienderogen meer zelfvertrouwen en wist maar liefst vijf legs op rij te winnen. Noppert wist dat er iets moest om nog een kans te houden en wist eindelijk zijn eigen leg weer te behouden. Meteen daarna brak hij de Ier voor het eerst en keerde de spanning terug in de wedstrijd. De wedstrijd stabiliseerde zich daarna en er werd lang niet meer gebroken.

In de zestiende leg was de doorbraak eindelijk daar. Noppert brak O’Connor en trok de stand gelijk. De leg erna kwam de Fries zelfs op voorsprong en dat was een cruciaal moment. Tot drie keer toe vloog een dart van Noppert uit het bord, maar één pijl op dubbel 20 was genoeg. Noppert speelde vanaf dat moment goed en kwam op 10-9. In de laatste leg wist hij O’Connor te breken door wederom één kans op tops te benutten en zo de wedstrijd te beslissen.

In de finale neemt Noppert het op tegen Michael Smith. Smith stond in zijn halve finale tegen Keane Barry met 6-2 achter, maar raakte toen op stoom. Hij won de laatste negen legs allemaal en liet zien een klasse beter te zijn dan Barry. De finaleplaats van Smith is slecht nieuws voor Michael van Gerwen. De Nederlander wordt door de Brit van de derde plek op de wereldranglijst verdreven.

Michael Smith was eerder in het toernooi met 10-7 te sterk voor Gerwyn Price, waardoor Peter Wright die laatste morgen aflost als nummer 1 van de wereld. Voordat Price dat was, voerde Van Gerwen de lijst zeven jaar lang onafgebroken aan. De Nederlander is voorlopig de nummer vier op de ranking.