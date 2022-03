UK Open: Het woord is aan Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen overtuigend naar derde ronde

'FA Cup of Darts'Dag 1 van de UK Open is in volle gang. In totaal dingen maar liefst 158 darters mee naar de titel in de ‘FA Cup of Darts’, onder wie elf Nederlanders. Jelle Klaasen heeft inmiddels twee partijen gewonnen en Raymond van Barneveld komt vanmiddag nog in actie in het zuiden van Engeland.

Jelle Klaasen raakte vorige maand zijn tourcard kwijt en moest het dus op een andere manier gaan proberen, wilde hij niet voor het eerst sinds 2007 de UK Open moeten missen. Via een zogenaamde ‘pub-qualifier’ in Coventry wist The Cobra zich alsnog op de deelnemerslijst te spelen. Wel moest hij al in de eerste van mogelijk uiteindelijk negen rondes instromen.

Tegenstander in de eerste ronde was Mark Rice, een onbekende Engelsman zonder noemenswaardige resultaten achter zijn naam. Toch was het Rice die bij 2-2 de break wist te plaatsen, al kwam dat vooral door een lading gemiste dubbels van Klaasen. Het gaatje werd twee legs, maar daarna sloeg Klaasen terug door er drie achter elkaar te winnen. Via een beslissende elfde leg ontsnapte de voormalig Lakeside-kampioen vervolgens aan een teleurstellende exit in de openingsronde: 6-5. Een uurtje later had Klaasen een stuk minder moeite met een andere Schot; Cameron Menzies werd met 6-1 verslagen.

Vanaf de derde ronde mag tweevoudig winnaar Raymond van Barneveld (2006 en 2007) gaan laten zien wat hij waard is in de grote tent in Minehead. Op het hoofdpodium treft hij de jonge Schot William Borland. Die kennen we vooral van zijn historische negendarter op het afgelopen WK. De partij van Barney staat voor 16:20 op de planning.

Bij de UK Open wordt er op acht dartborden tegelijk gedart. De eerste vier rondes worden op vrijdag afgewerkt, drie in de middag en één in de avond, waarbij de top-32 van de wereld 's avonds instroomt. Voor Nederland zijn dit Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der voort. De winnaar mag zondagavond zo'n 120.000 euro mee naar huis nemen.

In totaal doen er dus elf landgenoten mee aan de UK Open, plus de voor Amerika dartende Nederlander Jules van Dongen die in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Naast Klaasen hebben ook Berry van Peer, Luc Peters, Damian Mol en Danny Jansen zich reeds geplaatst voor de derde ronde. Laatstgenoemde deed dat door oud-wereldkampioen (BDO) Scott Mitchell af te troeven. Jeffrey de Zwaan stroomde in de tweede ronde in maar verloor meteen van de razendsnelle Ier Keane Barry.

