Ultieme krachtsinspanning bezorgt Van der Poel de zege in Namen

Mathieu van der Poel heeft vanmiddag op zeer knappe wijze de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Namen gewonnen. De tweede plek leek lange tijd het maximaal haalbare voor de Nederlander, maar in de laatste twee rondes knokte hij in de Citadelcross zich langs Tom Pidcock en aartsrivaal Wout van Aert.