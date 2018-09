Umpire Ramos laat zich horen: 'Het was niet fijn, maar met mij gaat het goed'

,,Het gaat goed, naar omstandigheden. Het is niet fijn, maar maak je geen zorgen over me'', liet Ramos weten. Wel had hij zondag de straten van New York gemeden om ''gecompliceerde situaties'' te vermijden. Steun kreeg Ramos van de internationale tennisbond ITF die hem een van de meest gerespecteerde arbiters in het tennis noemde en aanwees om vanaf vrijdag als umpire op te treden in de halve finale van de Daviscup tussen Kroatië en de Verenigde Staten. Ramos had zich niet meer uitgelaten over zijn beslissing Williams met een game te bestraffen nadat ze hem voor dief had uitgemaakt. De ITF verbiedt umpires beslissingen toe te lichten.