Unicum voor Houtzager; ook met Dante in A-kader

Het was na de zege in de wereldbekerwedstrijd op Jumping Amsterdam begin dit jaar al duidelijk dat Houtzager ook met Dante kans maakt op de Spelen. Op een vlekkeloos gereden NK, waarin de combinatie in vier omlopen geen enkele springfout maakte, bevestigde hij ook met Dante die kandidatuur. De A-selectie bestaat momenteel uit zeven combinaties. Houtzager is daarin de enige ruiter die met twee paarden vertegenwoordigd is, een unicum.