United laat deadline Sancho lopen, Feyenoord verlengt met Azarkan

Podcast | ‘Het indekken bij Feyenoord is alweer begonnen’

11:53 Een nieuw seizoen van de AD Voetbal Podcast, in aanloop naar de aftrap van de eredivisie in september. Presentator Etiënne Verhoeff praat met verslaggever Sjoerd Mossou, PSV-watcher Maarten Wijffels en de nieuwe Ajax-watcher Johan Inan over de potentie van Feyenoord, wat er gebeurt als Ajax drie belangrijke spelers kwijtraakt en wie Bayern München van de Champions League-overwinning af moet houden.