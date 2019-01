United laat oog vallen op Bergwijn, Groningen presenteert El Hankouri en Gladon

Bedrijvig Groningen blijft bezig

FC Groningen blijft shoppen. Vandaag worden de laatste drie aanwinsten gepresenteerd: Paul Gladon, Mo El Hankouri en Ko Itakura. El Hankouri komt over van Feyenoord en tekent voor meerdere jaren in het noorden. Gladon komt binnen via Wolverhampton Wanderers. De Engelsen ontbonden onlangs zijn contract. Groningen haalde eerder al Illias Bel Hassani, Thomas Bruns en Kaj Sierhuis.

‘United bereidt bod voor op Bergwijn’

Moet PSV vrezen voor een vertrek van Steven Bergwijn in de winterstop? Als we The Sun moeten geloven, hoopt Manchester United de snelle buitenspeler nog deze transferperiode over te nemen van de koploper van de Eredivisie. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer zou een bedrag van 25 miljoen pond (ruim 28 miljoen euro) op de 21-jarige Nederlander willen uitbrengen. Bergwijn verlengde afgelopen zomer zijn contract in Eindhoven nog tot medio 2022. Manchester United weet wel dat het niet makkelijk zal worden om Bergwijn bij PSV los te weken. De Eindhovenaren hebben aangegeven deze winter geen belangrijke spelers te zullen laten vertrekken.

Atlético dicht bij vastleggen Morata

Alles wijst erop dat Alvaro Morata op het punt staat om te vertrekken bij Chelsea. De Spaanse aanvaller maakte afgelopen weekend al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie van de Londenaren tegen Newcastle United en wil graag weer in eigen land aan de slag. Waar Morata eerder in verband werd gebracht met Sevilla en FC Barcelona, lijkt Atlético Madrid nu de beste papieren te hebben om de 26-jarige aanvaller over te nemen. Morato werd maandag gespot in Madrid, meldt Sky Sports, en begon zijn voetballoopbaan in 2005 in de jeugd van Altlético.

Willem II haalt Griekse aanvaller Vrousai

Hij is niet de opvolger van Fran Sol, maar met Marios Vrousai denkt Willem II een uitstekende aanvaller binnen te kunnen halen. De 20-jarige Griekse buitenspeler arriveert vanmiddag in Tilburg en is afkomstig van Olympiakos Piraeus, de club waar Kostas Tsimikas tegenwoordig weer voetbalt.

Vrousai maakte in 2015 de overstap van Nafpaktiakos Asteras naar de jeugd van Olympiakos. Een jaar later werd hij al overgeheveld naar de A-selectie. Dit seizoen kwam hij in drie bekerduels, 1 Super League-duel en twee wedstrijden in de Europa League in actie. In de voorbereiding speelde hij in de voorbereiding mee in een vriendschappelijke wedstrijd tegen PSV.