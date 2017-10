United mede dankzij Blind langs Benfica

In Manchester was de hoofdrol weggelegd voor de achttienjarige doelman van Benfica, Mile Svilar. In de eerste helft stopte hij als jongste keeper ooit in de CL een strafschop, die was genomen door Anthony Martial. Op slag van rust kwam Manchester dankzij zijn hulp echter toch op een 1-0 voorsprong. Een schot van Nemanja Matic kwam via de paal op de rug van Svilar terecht en rolde in het doel.