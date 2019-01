United meldt zich voor Bergwijn, Heerenveen wil Cerny huren

Martin Cáceres gaat voor de derde keer naar Juventus. De Italiaanse kampioen neemt de 31-jarige verdediger uit Uruguay over van Lazio, waar hij slechts zelden in actie kwam. Juventus had behoefte aan een extra verdediger omdat de Marokkaan Medhi Benatia voor een vertrek staat.



,,Benatia wil graag vertrekken. We hadden hem liever behouden, maar we hebben zijn wens ingewilligd’', zei trainer Massimiliano Allegri. Volgens Italiaanse media gaat de 31-jarige Marokkaan naar een club in Qatar. Als vervanger kwam de ‘Oude Dame’ uit bij een oude bekende. Cáceres speelde in het seizoen 2009-2010 als huurling van FC Barcelona al voor Juventus. In zijn tweede periode, tussen 2012 en 2016, pakte de Uruguayaan vijf landstitels met de club uit Turijn. Hij speelde daarna voor Southampton, Hellas Verona en Lazio.



,,We kennen Martin, hij heeft Juventus veel te geven’', aldus Allegri. ,,Met hem erbij, zijn we klaar op de transfermarkt.’’