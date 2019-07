United slaat bod op Lukaku af, lucratieve deal voor El Khayati

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

United slaat bod Inter op Lukaku af

Volledig scherm Romelu Lukaku. © Getty Images Man United heeft een bod van 60 miljoen euro van Inter op Romelu Lukaku (26) geweigerd. Bij de Engelse club vinden ze het niet de moeite waard om daarover te onderhandelen. Lukaku komt vandaag in de oefenwedstrijd tegen Inter niet in actie, maar Inter-coach Antonio Conte gaf openlijk toe dat hij hem graag wil: ,,Lukaku kan een belangrijke speler worden voor ons.”



Voor minder dan 85 miljoen euro vertrekt Lukaku niet. En zeker niet als een club het grootste deel van de som in termijnen wil betalen. United en Inter onderhandelden vorige week in Londen voor de eerste keer over de Belgische spits, maar gingen zonder akkoord uit elkaar. Lukaku had gehoopt dat beide clubs voor de oefenwedstrijd tegen Inter van zaterdag in Singapore eruit zouden komen, maar die hoop bleek ijdel.

Brandts vervangt Nascimento bij Eindhoven

FC Eindhoven en David Nascimento gaan uit elkaar. De clubleiding en de trainer zijn het niet eens over het te volgen beleid. Assistent-trainer Ernie Brandts schuift definitief door naar de functie van hoofdcoach.

Nascimento was anderhalf jaar lang trainer van de Brabantse club uit de eerste divisie. De oud-verdediger van onder meer FC Utrecht had nog een contract voor een jaar. Lees hier meer.

Lucratieve transfer El Khayati

Qatarese media melden dat Nasser El Khayati in het emiraat is om een overgang naar Qatar SC af te ronden. De 30-jarige aanvallende middenvelder hoopt deze zomer zijn topseizoen in de eredivisie te verzilveren. Afgelopen jaar scoorde hij 17 keer in de competitie en had daarnaast nog 12 assists. Nu belangstelling van clubs uit gerenommeerde voetballanden uitblijft, zou de Rotterdammer volgens onder andere Estadal Doha verleid kunnen worden tot een lucratieve stap naar de woestijn.

Volledig scherm Nasser El Khayati. © Angelo Blankespoor

Bayern laat Sanches niet gaan

Bayern München is niet van plan om Renato Sanches te laten gaan. De 21-jarige middenvelder klaagt over gebrek aan speeltijd en heeft tijdens het trainingskamp van de club in de Verenigde Staten aangegeven dat hij wil verkassen.

,,Renato Sanches blijft’’, reageert trainer Niko Kovac in Houston, waar Bayern zondag tegen Real Madrid speelt. ,,We hebben met hem gesproken en hem verteld dat we hem graag willen behouden. Natuurlijk heeft hij na het afgelopen seizoen nagedacht wat hij kan doen. Maar we hebben hem de redenen voor zijn geringe speeltijd verklaard en dat heeft hij ingezien. Hij ziet zijn toekomst hier.’’

Sanches werd in 2016 overgenomen van Benfica, maar wacht in München nog altijd op zijn doorbraak. De middenvelder schermt met belangstelling van andere clubs.

Volledig scherm Renato Sanches. © EPA

Barcelona polst Kluivert

Keert Patrick Kluivert terug naar Barcelona? Volgens De Telegraaf is de oud-spits gepolst door zijn oude club. Kluivert zou in beeld zijn om hoofd opleidingen te worden bij Barcelona, waar zijn zoontje Shane in de jeugd speelt.

De 43-jarige ex-international was tot voor kort assistent bondscoach van Kameroen. Samen met Clarence Seedorf werd hij onlangs ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten bij de Afrika Cup.

Volledig scherm Clarence Seedorf en Patrick Kluivert (r). © AFP