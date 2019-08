Uran en Roche moeten Vuelta verlaten na zware val

Uran, onlangs nog zevende in de Tour de France, was bezig aan een goede Ronde van Spanje. De kopman van EF Education First zat in de eerste rit-in-lijn mee in de ontsnapping en zag zijn landgenoot Nairo Quintana de ritwinst pakken. Zelf greep Uran net naast het rood, dat naar Nicholas Roche ging. De Sunweb-renner was ook bij de val betrokken, maar kon zijn weg in eerste instantie wel vervolgen. Dat duurde echter niet lang.



Uran stond zesde in het klassement op 59 seconden van leider Miguel Angel Lopez. Met Uran en Carthy verliest EF Education First plots twee sterkhouders. Roche nam op de tweede dag de leiderstrui over van Lopez en stond die trui woensdag pas weer aan diezelfde Lopez af. Eerder op de dag liet de ploegmaat van Wilco Kelderman nog weten in de top tien van het klassement te willen eindigen. Hij begon als vijfde aan de zesde rit.



Ook De la Parte, kopman van CCC, kneep definitief in de remmen. Hij stond dertiende op precies twee minuten.