Urker WK-debutant Nentjes niet onder de indruk: ‘Iedereen stinkt op de wc’

Een bijnaam heeft Geert Nentjes al. In het darts niet onbelangrijk. Sinds zijn geboorte noemt iedereen hem ‘De Zoet’. Hoe dat zit? ,,Ik ben vernoemd naar een familielid. Naar mijn oom Geert Nentjes, hem noemen ze ook ‘De Zoet’. Ik weet niet waarom, zo gaat dat op Urk.”



De 20-jarige student hoopt door te breken in het darts. Sinds twee dagen verblijft hij in het luxueuze spelershotel in Noord-Londen. Daar vertelt hij met verbazing over zijn wonderlijke route naar het grootste dartstoernooi op aarde. ,,Ik had niet durven denken dat ik me hiervoor zou plaatsen.”

Nentjes komt dus uit Urk, de meest kerkelijke gemeente van Nederland. Tot zijn achttiende mag hij op zondag niet darten. Lastig, want juist in het weekeinde zijn vaak de toernooien. Als belofte speelt hij die natuurlijk het liefst zoveel mogelijk. Vanaf zijn achttiende mag hij zelf kiezen en gaat ‘De Zoet’ er vol voor.



Hoe? Door mee te doen aan de zogenaamde Development Tour, een serie internationale toernooien van dartsbond PDC voor spelers tot 23 jaar. De beste twee in het klassement mogen naar het WK. Omdat Luke Humphries en Dimitri Van den Bergh aan het eind van de rit al zeker zijn van WK-deelname, heeft Nentjes geluk: zijn vierde plek is voldoende.

Ontspannen

Met de Belg Van den Bergh bereidt Nentjes zich een dag voor zijn eerste WK-wedstrijd ontspannen voor. Op de begane grond van het spelershotel gooien ze wat pijlen naar het bord. Op de achtergrond staat de tv aan voor de middagsessie van het WK. Tussendoor brengen serveersters glazen bier en grote borden met hamburgers en friet binnen. ,,Dat vind ik nog wel het leukste, zo gezellig met elkaar.”

Dat laatste wordt Nentjens weleens verweten, dat hij te aardig is. ,,Dan speel ik op een toernooi tegen Dimitri en als hij dan wint, gun ik het hem wel. Dat is geen goede wedstrijdmentaliteit.” Nentjes wenst de Belg nu ook succes, want Van den Bergh moet ’s avonds al op. Nentjes kan nog een avond in de zaal toekijken. ,,Dadelijk komen een paar vrienden, we maken er een feestje van.”

Toch maakt Nentjes het niet te laat: morgen is de wedstrijd van zijn leven. Zijn tegenstander maakt ook zijn debuut, al heeft Nathan Aspinall meer ervaring. De Engelsman is ouder en speelt al langer grotere toernooien. Nentjes verwacht niks. ,,Ik moet ergens beginnen, de ervaring neem ik mee.”

Keeper

Nentjes is het bewijs dat het snel kan gaan. Zes jaar geleden begint hij voorzichtig met darten. Eerst combineert hij het nog met voetbal, als keeper staat hij bij SV Urk tussen de palen. Zolang een groeispurt uitblijft, wordt hij steeds fanatieker met pijltjesgooien. Vandaag gaat de Flevolander als een speer de heuvel op in Noord-Londen, op weg naar Alexandra Palace.

In die feestschuur sneuvelen reputaties snel. Darius Labanauskas verslaat er als nummer 108 van de wereld de Haagse legende Raymond van Barneveld. Een dag eerder is het een Spaanse automonteur die afrekent met Peter Wright, de nummer 3 van de wereld. Nog geen etmaal later staat deze Toni Alcinas op Mallorca alweer in de garage te sleutelen.

Ook Nentjes heeft van zijn hobby zijn beroep nog niet kunnen maken. Eerst hoopt hij zijn hbo-studie technische bedrijfskunde af te ronden. Voor het geval dat, want de insteek is wel dat de Urker zich straks volledig op darts kan richten.

Een zege vandaag zou hem een eind op weg helpen. In dat geval wacht vrijdag Gerwyn Price in de tweede ronde. De Welshman is de nummer 6 van de wereld. Nentjes zou het geweldig vinden, al is hij niet snel onder de indruk van een tegenstander. ,,Op Urk zeggen we maar zo: ‘Iedereen stinkt op de wc’.”