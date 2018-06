Kane verlengt contract bij Spurs, Barça aast op Duitse verdediger

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Het WK komt eraan, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Kane verlengt bij Tottenham Hotspur

Harry Kane heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur opengebroken en verlengd tot de zomer van 2024. De 24-jarige spits scoorde tot op heden al 140 keer in 213 wedstrijden voor de club uit Londen. Deze zomer is hij aanvoerder van de nationale ploeg van Engeland op het WK in Rusland.

Tottenham Hotspur on Twitter 📝 We are delighted to announce that @HKane has signed a new six-year contract with the Club, which runs until 2024. #OneOfOurOwn

ADO verlengt contract met doelman

Indy Groothuizen blijft langer bij ADO Den Haag. De club heeft het contract met de 21-jarige doelman opengebroken en verlengd tot 2021. De verbintenis liep nog tot 2019. Hij keepte afgelopen seizoen 5 duels in de eredivisie. Groothuizen gaat het komende seizoen de concurrentie aan met Robert Zwinkels voor de positie van eerste keeper.

Volledig scherm Indy Groothuizen © Pro Shots

Dortmund jaagt op Uruguayaans toptalent

Volledig scherm Lucas Torreira © EPA Lucas Torreira (22) heeft de clubs voor het uitkiezen. De controlerende middenvelder van Sampdoria staat in de belangstelling van Napoli, Arsenal en Borussia Dortmund. De Duitsers zouden bereid zijn om de clausule ter waarde van 25 miljoen te lichten in het contract van Torreira, zo meldt het Italiaanse Tuttomercato. De middenvelder maakt deel uit van Uruguayaanse WK-selectie en zit dicht tegen een basisplaats aan.

FC Barcelona heeft Schalke-talent in vizier

Eric Abidal, de nieuwe technisch directeur van FC Barcelona, heeft zijn eerste transferdoelwit in het vizier. Volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo is Thilo Kehrer (21) de man die de Catalaanse defensie moet gaan versterken. Kehrer staat onder contract bij Schalke 04 en is inzetbaar als rechter of centrale verdediger. Zijn contract loopt nog één jaar door.

Volledig scherm Thilo Kehrer © Getty Images

Ook Cristante naar Rome

AS Roma heeft Bryan Cristante aangetrokken. Vooralsnog heeft de club uit de Italiaanse hoofdstad de 23-jarige middenvelder voor een jaar geleend van Atalanta. In de overeenkomst zit wel een optie tot koop. Het huurbedrag is vijf miljoen euro. In beginsel is het de bedoeling dat Cristante, die deze week met Italië tegen Nederland speelde, een permanente overeenkomst tot 2023 tekent.



,,Het is altijd mijn doel geweest om voor AS Roma te voetballen'', zei de speler. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat ik een belangrijke schakel bij deze club ga worden.'' In oktober vorig jaar maakte Cristante zijn debuut voor de nationale formatie.

Kluivert naar AS Roma

Ajax en AS Roma zijn akkoord over de transfer van Justin Kluivert. Naar verluidt is een bedrag van 18 miljoen euro gemoeid met de overgang van de 19-jarige vleugelspeler. Lees hier meer.

Yaya Touré staat voor hereniging met oud-trainer

Volledig scherm Yaya Touré © ap West Ham United zou vooraan in de rij staan om Yaya Touré te strikken, zo meldt The Daily Mail. De 35-jarige middenvelder is transfervrij nadat zijn contract bij Manchester City afliep. De Ivoriaan zou een hereniging met Manuel Pellegrini, coach van City van 2013 tot 2016, wel zien zitten.

Juve gaat voor keeper van Genoa

Volledig scherm Mattia Perin © Getty Images Juventus staat op het punt doelman Mattia Perin over te nemen van Genoa. De 25-jarige keeper moet alleen nog worden goedgekeurd door de medische staf van de kampioen uit Turijn.



Het transferbedrag ligt naar verluidt rond de 12 miljoen euro.



Juve nam dit seizoen afscheid van Gianluigi Buffon, de doelman die zeventien jaar voor de club speelde.

Evans nu wel naar Leicester

Volledig scherm Jonny Evans © pro shots Leicester City haalt Jonny Evans op bij West Bromwich Albion. De kampioen van van 2016 betaalt vier miljoen euro voor de verdediger. De 30-jarige Noord-Ier tekent een contract voor drie jaar bij de Foxes.



Omdat West Brom degradeerde werd een clausule in het contract van de aanvoerder geactiveerd. Vorig jaar bood Leicester nog 28 miljoen euro voor Evans. Ook biedingen van Manchester City en Arsenal werden destijds afgewezen.

Olympique Lyon ontkent akkoord over Fekir

Al maanden wordt de Franse aanvaller Nabil Fekir (24) aan Liverpool gelinkt. Volgens de laatste berichten uit Engeland zou de Champions League-finalist inmiddels een akkoord hebben bereikt met Olympique Lyon. De overgang zou slechts een kwestie van tijd zijn. Lyon ontkent dit verhaal. De club publiceerde vanochtend een statement waarin men verklaart dat de berichtgeving in de media 'categorisch onjuist is wat betreft een transfer van Fekir naar Liverpool'.

Olympique Lyonnais on Twitter Les informations sur le transfert de Nabil Fekir sont fausses. L'Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias au sujet du transfert de Nabil Fekir au club de Liverpool.

Cillessen in beeld bij Napoli

Volgens het Spaanse Sport zit Napoli achter Jasper Cillessen aan. De Italiaanse club heeft de Nederlandse reservekeeper van FC Barcelona echter niet zomaar binnen. Aan de 29-jarige Cillessen, die in Catalonië een contract heeft tot medio 2021, kleeft een afkoopsom van liefst 60 miljoen euro.

Volledig scherm Jasper Cillessen. © EPA/Alejandro Garcia

Mourinho wil stand-in voor Lukaku

José Mourinho wil een goede stand-in halen voor spits Romelu Lukaku, weet The Independent. De coach van Manchester United zou zijn oog hebben laten vallen op Oostenrijker Marko Arnautovic en Kroaat Mario Mandzukic.



De 29-jarige Arnautovic, van 2007 tot 2010 spelend bij FC Twente, staat op dit moment onder contract bij West Ham United. Hij heeft daar nog een verbintenis tot 2022. Mandzukic (32 jaar) heeft nog een 1-jarig contract bij Juventus.



Mandzukic zal de komende maand op het WK in Rusland zijn kunsten kunnen vertonen met Kroatië. Arnautovic heeft zich met Oostenrijk niet geplaatst voor het toernooi.

Volledig scherm Marko Arnautovic. © AFP

AS Roma verstuurt cryptische tweet

Gisteravond stuurde AS Roma een cryptische tweet de wereld in. Het bericht zal door Ajax met veel interesse bekeken zijn, want twee spelers van de Amsterdammers - Hakim Ziyech en Justin Kluivert - staan nadrukkelijk in de belangstelling van de Italiaanse club. We kunnen niet veel anders doen dan Kermit de Kikker: afwachten.

AS Roma English on Twitter When the transfer reveal is ready but you have to wait for the green light

Rondeel langer bij De Graafschap

Doelman Jordy Rondeel (23) heeft zijn contract bij De Graafschap verlengd tot medio 2019. Rondeel, in het verleden ook tweede doelman bij Silvolde, was afgelopen seizoen achter Filip Bednarek en Agil Etemadi derde doelman bij De Graafschap