US Open: de ene rentree is de andere nog niet

Oefenduel afgelast Tien dagen voor competitie­start twee coronabe­smet­tin­gen bij FC Utrecht

17:36 Twee leden van de A-selectie van FC Utrecht zijn positief getest op het coronavirus. Op zaterdag 12 september, over exact tien dagen, is FC Utrecht - AZ de eerste wedstrijd die op het programma staat in het nieuwe seizoen in de eredivisie.