US Open gaat schema avondsessie niet aanpassen na kritiek: ‘Starttijd vervroegen is geen optie’

,,Het is duidelijk dat de late avondwedstrijden bekritiseerd zijn. We hebben het na de editie van 2022 geëvalueerd, maar de starttijd vervroegen naar 18.00 uur is geen optie”, aldus toernooidirectrice Stacey Allaster. ,,Voor mensen uit New York is het lastig om er om 19.00 uur te kunnen zijn. We hebben ook gesproken over een avondsessie met één wedstrijd, maar dat voelde niet eerlijk naar de fans. Maar we blijven het in de gaten houden.”