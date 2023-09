US Open: herken jij deze oud-winnaressen nog?

Filippo Ganna neemt revanche op wereldkam­pi­oen Remco Evenepoel in tijdrit Vuelta, Kuss behoudt rode trui

Filippo Ganna heeft dinsdag de individuele tijdrit van de Vuelta a España gewonnen. De Italiaan nam revanche op zijn tijdritrivaal Remco Evenepoel, die op het WK wielrennen in Schotland juist de snelste was. Jumbo-Visma renner Sepp Kuss verdedigde, tegen de verwachtingen in, met succes zijn rode trui.