US Open verdedigt 'peptalk' van umpire bij Kyrgios

Federer opnieuw zonder setverlies door

30 augustus Roger Federer heeft ook in zijn tweede partij op de US Open geen set hoeven afstaan. De Zwitserse nummer twee van de wereld was met 7-5 6-4 6-4 te sterk voor de Fransman Benoît Paire. In de eerste ronde had Federer al met 6-2 6-2 6-4 van de Japanner Yoshihito Nishioka gewonnen.