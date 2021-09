US Open-winnaar Medvedev maakt opnieuw opwachting in Rotterdam

Stunt in New York: briljante Medvedev houdt kansloze Djokovic af van historisch record

13 september Daniil Medvedev heeft in New York voor een stunt van jewelste gezorgd. De Rus hield in de finale van de US Open niet alleen Novak Djokovic af van een historische 21ste Grand Slam-titel - en daarmee de eerste man sinds Rod Laver in 1969 die alle grandslamtoernooien in één jaar wint - hij deed dat ook met indrukwekkende cijfers: 6-4, 6-4, 6-4.