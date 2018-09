US Open-winnares Osaka maakt indruk in Tokio

In de kwartfinales neemt Osaka, die in New York in een tumultueus duel Serena Williams van haar 24ste grandslamtitel afhield, het op tegen de winnares van de partij tussen de Estse Anett Kontaveit en de Tsjechische Barbora Strycova.



De twintigjarige Osaka is de nummer zeven van de wereld. In 2016 bereikte ze al de finale in Tokio, waarin de Deense Caroline Wozniacki te sterk was. Vorig jaar vloog ze er in de eerste ronde uit.