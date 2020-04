US Open zonder tennisfans? Reken er maar niet op

Het toernooi moet op 31 augustus beginnen en duurt tot en met 13 september. Maar New York is momenteel het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten. Meer dan 10.000 mensen zijn inmiddels overleden in de stad, waar de lockdownmaatregelen hoe dan ook duren tot en met 15 mei.

Bijna driekwart miljoen mensen brachten vorig jaar een bezoekje aan Flushing Meadows om de beste tennissers ter wereld in actie te zien. Voor lege tribunes spelen lijkt op voorhand wellicht een reële optie, maar niet als het aan directeur Mike Dowse van de Amerikaanse tennisbond USTA (de organisator van de US Open) ligt. ,,We houden alle opties open. Maar als ik eerlijk ben is het hoogst onwaarschijnlijk dat het toernooi zonder fans zal worden gespeeld’', vertelde hij donderdag tijdens een digitaal persmoment. ,,Het past gewoon niet bij het tennis, dat voor iedereen een feestje moet zijn.’'

Dowse zegt dat het een voordeel is dat de US Open als laatste aan de beurt is van de vier grand slams. Roland Garros is al verplaatst (van 24 mei-7 juni naar 20 september-4 oktober) en door Wimbledon (was 29 juni tot en met 12 juli), is al een streep gezet. ,,We hebben wel geluk dat we het vierde grand slam zijn en dus meer tijd hebben om tot een beslissing te komen’', aldus Dowse. ,,We willen ergens in juni een beslissing nemen over het wel of niet doorgaan van de US Open en de belangrijkste factor zal hoe dan ook de gezondheid van de spelers, fans en ons personeel zijn.’'