Utrecht profiteert van transfer Haller naar West Ham, opnieuw aanwinst Emmen

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Voormalig Utrecht-spits Haller naar Frankfurt

Sébastien Haller kan zijn carrière voortzetten in de Premier League. De Franse spits heeft van zijn club Eintracht Frankfurt toestemming gekregen om naar Londen te gaan, voor een medische keuring bij West Ham United. De clubs zijn akkoord over een transfersom van naar verluidt 45 miljoen pond, omgerekend bijna 50 miljoen euro.

De 25-jarige Fransman maakte afgelopen seizoen vijftien doelpunten in de Bundesliga, een jaar eerder kwam de spits tot negen treffers. Haller won in zijn eerste seizoen met Frankfurt direct de DFB-Pokal (Duitse beker). De Duitsers betaalden in 2017 zo’n 7 miljoen euro om Haller over te nemen van FC Utrecht, dat ook een doorverkooppercentage bedong en nu dus een deel van de transfersom tegemoet kan zien. De Fransman, een publiekslieveling in de Domstad, tekende in 2,5 jaar voor meer dan 40 doelpunten in de eredivisie.

Eintracht Frankfurt moest deze zomer ook al afscheid nemen van de Servische aanvaller Luka Jovic, die voor 60 miljoen naar Real Madrid verhuisde. Jovic was de clubtopschutter in de Bundesliga met zeventien treffers.

FC Emmen haalt met Hiariej opnieuw versterking

Volledig scherm Tom Hiariej als speler van FC Groningen in duel met Dirk Kuyt. © Pim Ras Fotografie FC Emmen heeft Tom Hiariej terug naar de eredivisie gehaald. De 30-jarige middenvelder trainde al een aantal weken mee met de selectie van trainer Dick Lukkien en hij heeft nu een contract voor één jaar ondertekend bij de Drentse eredivisionist. Hiariej voetbalde de afgelopen twee jaar in Australië bij Central Coast Mariners, waar hij een tijdje de gestopte topsprinter Usain Bolt als teamgenoot had.



,,Het voelt goed om weer in Emmen te zijn”, zegt de voormalig jeugdinternational van Oranje, die in het seizoen 2012-2013 als huurling al een half jaar bij Emmen speelde. ,,Ik kende de club, veel spelers en de trainer natuurlijk al. Vanaf het begin was er meteen een klik en dan is het mooi dat de club het ook in mij ziet zitten.”



Hiariej komt uit de jeugd van FC Groningen, waarvoor hij jarenlang speelde. De multifunctionele middenvelder werkte daar ook samen met Lukkien.

Portugese verdediger op proef bij Willem II

João Queirós is vanmorgen begonnen aan een proefstage bij Willem II. De 21-jarige centrale verdediger uit Viena de Castelo is afkomstig van FC Köln, waar zijn contract nog een jaar doorloopt. De 1,92 meter lange linkspoot werd afgelopen jaar verhuurd aan Sporting Lissabon, dat daarbij ook een optie tot koop bedong.



De voetballer is opgeleid bij SC Braga en speelde al eens een half seizoen in de jeugd van het Braziliaanse Palmeiras. Twee jaar geleden verhuisde hij voor drie miljoen euro van SC Braga naar FC Köln. Bij de Duitse promovendus tekende hij een contract voor 2022. In Köln kwam Quierós namens het reserveteam tot veertien duels in de Regionalliga West.

Sibon in staf Verbeek bij Adelaide

Gerald Sibon verlaat sc Heerenveen en kiest voor een avontuur in Australië. De 45-jarige oud-voetballer gaat bij Adelaide United werken onder de nieuwe hoofdtrainer Gertjan Verbeek. Sibon, die Verbeek goed kent uit hun gezamenlijke tijd bij Heerenveen, moet vooral gaan zorgen voor een goede doorstroming van de jeugd naar de hoofdmacht. Sibon was zelf in Australië een seizoen als speler actief bij Melbourne Heart.

Bayern wil Lewandowski langer binden

Volledig scherm Robert Lewandowski lijkt ook de komende jaren bij Bayern München te blijven. © Getty Images Bayern München wil topschutter Robert Lewandowksi langer aan zich binden. De Duitse recordkampioen onderhandelt over een nieuw contract voor de Pool dat loopt tot en met 2023. ,,We zijn nog niet tot een akkoord, maar feit is dat Robert zich bijzonder goed voelt bij Bayern München”, aldus directievoorzitter Karl-Heinz Rummenigge.



Lewandowski kwam in 2014 over van Borussia Dortmund en kroonde zich in zijn vijf seizoenen bij Bayern drie keer tot topscorer van de Bundesliga. ,,Zo’n speler wil je niet kwijt”, meent Rummenigge, die de leeftijd van de Pool absoluut geen bezwaar vindt. Lewandowksi is 30 jaar en zal bij de afloop van zijn nieuwe langjarige contract 35 jaar zijn. ,,Als je naar zijn lichaam kijkt, zie je een speler die makkelijk nog een aantal jaren op het hoogste niveau mee kan.”

Boscagli moet gaatje in PSV-selectie dichten

Als PSV er deze week in slaagt om prooi Olivier Boscagli definitief in te lijven, is het laatste gaatje in de A-selectie in principe gedicht. Op dit moment was er nog geen tweede linksback voorhanden, waardoor trainer Mark van Bommel op trainingen en bij oefenduels een beroep moest doen op enkele onervaren Jong PSV’ers.



PSV schreeuwt zeker niet van de toren dat de 21-jarige Fransman in beeld is, omdat een andere club (naar verluidt Saint-Étienne) hem ook graag wil inlijven. Hij moet ruim anderhalf miljoen euro kosten, is de verwachting. Saint-Étienne was volgens Franse media al persoonlijk rond met Boscagli, maar kwam er (nog) niet uit met zijn huidige club OGC Nice.



Als Boscagli aansluit, is PSV zeker nog niet klaar in deze transferzomer. De gaten in de selectie zijn dan weliswaar gedicht, maar kwalitatief wil PSV zich nog altijd versterken en bovendien zijn vervangingsinvesteringen zeker denkbaar. Gaan Hirving Lozano en Steven Bergwijn bijvoorbeeld weg, dan komt er zeker nog een speler bij (Steven Berghuis is een optie). Daarnaast krijgt een aantal spelers uit de huidige selectie de kans om een transfer te realiseren (bijvoorbeeld Bart Ramselaar, Luuk Koopmans en ook Gastón Pereiro).