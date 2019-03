Vaarwel crisis, hallo gouden toekomst

Ook AS Roma voelt zich beroofd door de VAR

8:34 De manier waarop AS Roma woensdagavond werd uitgeschakeld in de Champions League, zorgde bij voorzitter James Pallotta voor grote woede. Volgens de Amerikaan had zijn ploeg vlak voor het verstrijken van de verlenging tegen FC Porto een strafschop verdiend toen Patrik Schick werd aangetikt door Moussa Maréga.