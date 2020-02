Vaassense monobobster Karlien Sleper staat met overwinning in Salt Lake City nu echt aan de top

Het is voor Sleper de eerste keer dat ze meedoet aan de Amerikaanse wedstrijden, vorig seizoen deed ze alleen aan de Europese wedstrijden mee. Haar tijd van 1.49 minuten was ook goed voor een nieuw baanrecord in Salt Lake City. Ze was in beide runs de snelste van de dag. Vandaag komt ze ook nog in actie op de tweede wedstrijd van dit weekend.