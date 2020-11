Vaassense wielrenner Roy Eefting (31) moet Wit-Russische ploeg aan overwinningen helpen

Eefting zat nog maar één seizoen bij het Maleisische Sapura Cycling, maar een aantal weken geleden kreeg hij te horen dat zijn contract daar niet zou worden verlengd. Dat kwam niet als een grote verrassing, zegt Eefting. ,,Al blijft het altijd een vervelende mededeling. Ik zou in 2020 heel veel koersen gaan rijden, een seizoen vol mooie wedstrijden, maar door de coronacrisis kwam ik niet verder dan vier koersdagen.”

En, zo vertelt Eefting, ,,de meeste buitenlandse wielerploegen nemen nu geen risico's. Ze weten gewoon nog niet hoe het zit met het reizen naar het buitenland.” Bij Sapura Cycling stond Eefting op de rol voor wedstrijden in China, Japan, Maleisië en Indonesië, maar daar kwam weinig van terecht.

Rotsituatie

,,Het was lang zoeken naar een plekje, ik had zelfs een mondelinge overeenkomst met een ploeg maar die viel ineens weg. Dat was wel even een rotsituatie, tot ik werd gewezen op Ferei. Daar rijden twee oud-collega's van me waarmee in twee jaar geleden nog voor het Zweedse Memil Pro Cycling uitkwam. In Wit-Rusland van nog een plekje vrij gelukkig.”

Nou is de situatie in Wit-Rusland politiek niet heel stabiel en is er veel kritiek vanuit binnen- en buitenland op het beleid van president Loekasjenko. Het heeft de beslissing van Eefting niet in de weg gestaan. ,,Ik heb er niet aan gedacht, bovendien zal ik daar in praktijk zelden of nooit zijn.”

Daar gaat hij vooral wedstrijden rijden in Oost-Europa en Azië. Maar wanneer Eefting weer op de weg zal koersen is koffiedik kijken. ,,Het is allemaal afhankelijk hoe de coronacrisis zich ontwikkeld. We hebben nu even rust, ook van het baanwielrennen.” Eefting rijdt de helft van zijn tijd op de baan, waar hij vlak voor de coronasituatie nog WK-brons haalde op het onderdeel puntenkoers. ,,In december pakken we de baantraining weer op.”