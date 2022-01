Vader Djokovic woedend over behandeling zoon: ‘Dit is een gevecht voor de hele vrije wereld’

Novak Djokovic zit vast in quarantai­ne­ho­tel tussen asielzoe­kers en zwaait naar fans

Novak Djokovic zit nog zeker het hele weekend in een quarantainehotel in Melbourne. Maandag beslist de Australische rechter namelijk pas of de Serviër het land in mag, of op het vliegtuig naar huis wordt gezet. Intussen zijn heel wat fans samengekomen bij het hotel om te protesteren tegen de behandeling van de nummer één van de wereld.

10:43