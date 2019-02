Vader en oom volgen Jan Smeekens overal, soms voor maar 34 seconden

34 seconden, dat zou mooi zijn, voegt vader Jan er aan toe. ,,Want dan heeft hij een sterke rit gereden.’’ De twee zijn met hun vrouwen afgereisd naar Zuid-Duitsland om Jan aan te moedigen. Net als vorig jaar bij de winterspelen in Zuid-Korea. Het jaar daarvoor, op dezelfde baan in Gangneung, werd Smeekens wereldkampioen op de 500 meter. Een titel die hij nog steeds draagt, omdat vorig seizoen geen WK werd gehouden vanwege de winterspelen.

Deventer

Vader Jan en Edwin reizen al zo’n twaalf á dertien jaar de sprinter achterna. ,,Dat begon al op de ijsbaan in Deventer. Toen al kwamen we steeds dezelfde mensen en familieleden tegen. We zijn destijds nog bij Luud Mulder, de vader van de gebroeders Mulder in Zwolle op bezoek geweest. In Zwolle was een winkel waar je schaatspakken kon kopen en Luud ging met ons mee. Het is echt ons kent ons’’, weet vader Jan.

De echte spanning bij de supporters zal vrijdag aan het begin van de middag wel komen. ,,Zeker’’, zegt Edwin. ,,Al vind ik de kwalificatiewedstrijden spannender. Dan wordt bepaald waar je aan mee mag doen.’’ Vader Jan: ,,Ik vond het in de juniorentijd al spannend. De verschillen op deze afstand zijn zo klein.’’ Edwin: ,,Je kunt je geen foutje permitteren. En Jan heeft alle focus op de 500 meter, altijd al gehad. Dat was voor veel trainers wennen, haha.’’

Shimizu

Vader Jan gooit er een flink aantal namen uit van oude tegenstanders van zoon Jan. Shimizu, Kato, Dorovejey, de huidige sprintcoach van de Russen. ,,Heeft Jan ook nog tegen geschaatst. Net als Nico Ihle, nog zo’n oudgediende.’’

Jan is een schaatser die kan pieken op het juiste moment, karakteriseren de twee hun familielid. ,,Maar Jan is niet iemand die buiten de ijsbaan voorop loopt’’, weet zijn vader. ,,Hij is introvert, maar heeft wel alles over voor het schaatsen. Daar moet alles voor wijken. Voor een wedstrijd gaat hij in een soort cocon, dan kun je hem niet meer bereiken. Ik hoef deze dagen ook niet naar zijn hotel te komen. En dat is prima. Zo is zijn voorbereiding. Dat weten we en daar gaan we al jaren mee om. Natuurlijk is dat als ouders wel eens lastig. Zeker als je zoon er met kerst en oud en nieuw niet is, omdat er dan ook kleine kinderen rondlopen. De angst om voor een belangrijk toernooi iets op te lopen is dan groot. Wij als ouders houden ons dan afzijdig, hoe lastig het ook is.’’

Perfectionist