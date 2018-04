Vader Jos ziet niets in andere rijstijl Max

Jos Verstappen: Wil niet dat Max zijn rijstijl aanpast

21:14 Jos Verstappen reageerde vanavond bij het Ziggo-programma Peptalk op de incidenten van zijn zoon Max met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. ,,Ik wil niet dat hij zijn rijstijl aanpast, want laten we eerlijk zijn: hoe hij met de start omgaat dat hij twee mensen inhaalt, dat doet ie perfect. Dat willen we allemaal zien. Deze actie willen we niet zien'', aldus Jos Verstappen, die doelde op de aanrijding met Sebastian Vettel afgelopen zondag in de Grote Prijs van China.