Vader van voormalig PSV-speler vernielt auto’s op trainingscomplex AS Roma

Volgens La Gazzetta dello Sport had Emiliano het gemunt op de auto’s van de directie van AS Roma. Zo zou de auto van algemeen directeur Tiago Pinto slachtoffer zijn geworden van de woedende vader. Op weg naar de trainingsvelden zou Emiliano bovendien meerdere mensen hebben bedreigd. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Emiliano Scamacca was tijdens dit incident gehuld in een shirt van voetbalclub Sassuolo en sokken van AS Roma. Gianluca staat onder contract bij Sassuolo, maar wordt dit seizoen uitgeleend aan Genoa. Hij speelde vier jaar in de jeugdopleiding van Roma, voordat hij in 2015 naar PSV vertrok. Een succes werd het niet in Eindhoven, waardoor Gianluca na drie jaar terugkeerde naar Italië. Hij werd nog een jaar uitgeleend aan PEC Zwolle, waar hij zijn eredivisiedebuut maakte.