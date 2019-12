Valencia-coach Celades: Nu wel kansen benutten

Ajax zonder Promes in cruciaal duel met Valencia, Onana wel inzetbaar

16:00 Ajax moet het morgen in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia definitief stellen zonder Quincy Promes. De aanvaller is niet op tijd hersteld van de spierblessure die hem vrijdag tegen Willem II (0-2 verlies) ook al aan de kant hield. Ajax heeft in het afsluitende groepsduel met Valencia aan een punt genoeg om zeker te zijn van overwintering op het hoogste Europese niveau.