Valencia laat Cillessen thuis voor CL-kraker in Amsterdam

Denemarken te sterk WK-droom aan zijden draadje na nederlaag handbal­sters

13:56 De Nederlandse handbalsters hebben ook hun tweede wedstrijd in de hoofdronde van het WK handbal verloren. In 24-27 was Denemarken te sterk voor Nederland, het team dat juist met zulke goede papieren als klassementsleider de hoofdronde inkwam, maar nu deels afhankelijk is van andere teams voor een plaats bij de laatste vier op het WK in Japan.