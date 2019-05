Valenciasupporters brengen Hitlergroet en maken apenbewegingen in duel met Arsenal

,,We hopen dat onze fans dit soort incidenten blijven rapporteren”, schrijft Arsenal op de clubwebsite. ,,Op deze manier kunnen we namelijk actie ondernemen.”



De verwachting is ook dat de UEFA zich over deze zaak zal gaan buigen. De laatste maanden is er sprake van veel racistische incidenten binnen het voetbal. Zo werd Montenegro bestraft nadat internationals van Engeland werden beledigd tijdens het EK-kwalificatieduel en werd Italië opgeschrikt nadat Kalidou Koulibaly en Moise Kean racistisch werden bejegend.