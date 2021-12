‘Valtteri Bottas gaat een sleutelrol spelen in titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton’

Aanstaande zondag kán Max Verstappen wereldkampioen Formule 1 worden. In aanloop naar de race in Saoedi-Arabië vragen we elke dag een expert naar zijn verwachtingen. Vandaag de bekende analist van Ziggo Sport: Rob van Gameren.

Wordt het komend weekeinde al beslist?

,,Ik hoop het niet. Klinkt misschien gek door een oranje bril, maar deze titelstrijd verdient wel een ontknoping in de laatste race. En als je naar de resultaten van de afgelopen races kijkt, moet er wel iets heel geks gebeuren als de titelrace zondag al beslist worden. Ik verwacht ook dat Lewis hem gewoon op pole zet, en het lijkt me niet realistisch dat één van de twee uitvalt of de ander eraf ramt.”

Wordt Verstappen of Hamilton kampioen?

,,Ik heb het idee dat veel mensen in Nederland Max Verstappen nog steeds onderschatten. Lewis won nu twee keer, en meteen ontstond de overtuiging dat hij dan ook kampioen ging worden. Je moet even niet vergeten wie er in de auto zit. Max’ slechtste resultaat dit seizoen, naast de uitvalbeurten, is een tweede plek! Ja, ik wil niet weer te snel de oranje bril op zetten, maar wat hij dit jaar heeft laten zien... Ik kan het me niet van iemand anders herinneren.”

,,Ook zonder oranje bril is het één van de meest historische seizoenen die iemand ooit gereden heeft. Als hij wint, zou het een bekroning zijn. Als je kijkt naar coureurskwaliteiten dit jaar wint hij al, maar ja, zo werkt de Formule 1 natuurlijk niet.”

Wat gaat de doorslag geven?

,,Tja, Abu Dhabi is lastig. Max heeft er natuurlijk vorig jaar gewonnen, maar toen had Mercedes de motoren al redelijk dichtgedraaid op het einde van het seizoen. Ik denk dat Valtteri Bottas een sleutelrol gaat spelen. Als hij naar de prestaties van zijn auto gaat presteren - dus gewoon tweede wordt - dan is hij een enorme hulp voor Hamilton en heeft Verstappen een probleem.’’

Volledig scherm Rob van Gameren © Pro Shots

Waar ga je zondag kijken?

,,In de studio van Ziggo natuurlijk. Ik heb best vaak dat ik denk ‘wat zou ik graag thuis op de bank met wat mensen achterover willen hangen en lekker rustig kijken’, maar het zijn nu de laatste twee races met deze gasten bij Ziggo Sport. We hebben het jarenlang samen gedaan, dus het zou bijzonder zijn om met die gasten een kampioenschap mee te maken.’’

