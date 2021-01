Valverde die stopt met wielrennen? Netflix heeft gewoon een cliffhanger nodig

Video Zo ziet het verste doelpunt ooit eruit

21 januari Het doelpunt van doelman Tom King van Newport County is bevestigd als de vanaf het verste punt gemaakte goal ooit. King zette zijn ploeg gisteren in het uitduel in League Two, het vierde niveau in Engeland, met Cheltenham in de twaalfde minuut op voorsprong. Dat deed hij uit een doeltrap waarmee hij mede dankzij de harde wind 96,01 meter overbrugde.