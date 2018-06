Valverde grijpt zege in Zuid-Frankrijk

Roglic pakt in stijl Ronde van Slovenië

16:11 Wielrenner Primoz Roglic heeft in stijl de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De Sloveen van LottoNL-Jumbo won in de groene leiderstrui de afsluitende tijdrit over 21,5 kilometer. Roglic had een dag eerder de macht gegrepen door in de laatste bergetappe als eerste te finishen.