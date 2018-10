Valverde showt regenboogtrui in Italië

De Spanjaard reed gisteren in zijn nieuwe outfit al door Madrid, waar hij de hoofdgast was op een groot fietsfestival. Samen met wat teamgenoten van Movistar en tienduizenden amateurwielrenners fietste Valverde een rondje door de Spaanse hoofdstad.



,,Ik ga proberen dit zeer speciale kledingstuk zo goed mogelijk te eren in het komende seizoen'', zei de veteraan, die in zijn lange carrière een indrukwekkende erelijst heeft opgebouwd. Valverde overweegt echter nog zeker door te gaan tot 2020. Hij wil in Tokio gaan proberen ook olympisch goud te veroveren, een van de weinige prijzen die nog ontbreekt op zijn palmares.