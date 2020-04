Valverde stelt voor: kort de grote rondes in tot twee weken

Door het coronavirus werd de start van de Tour de France al verschoven van 27 juni naar 29 augustus. Ook de Giro d’Italia en de Vuelta a España werden verplaatst, maar daar is officieel nog geen datum voor geprikt. De vijf monumenten (Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije) moeten ook nog ingehaald worden in het naseizoen. ,,Het is al druk genoeg op de kalender.”



,,Ik denk dat vijftien dagen genoeg zijn om zo'n grote ronde te redden, ook op economisch gebied", zegt de kopman van Movistar. Valverde, zaterdag mocht hij 40 kaarsjes uitblazen, is vooralsnog zelf niet getroffen door de crisis. ,,Bij Movistar gaat het nog goed. Er is geen salarisverlaging doorgevoerd", legt de wereldkampioen van 2018 uit. ,,Maar ik zou de situatie zo snel mogelijk weer naar 'normaal’ willen hebben. Ik hoop dat we met de opgestelde veiligheidseisen zo snel mogelijk kunnen koersen. Anders verwacht ik een economisch zware tijd voor de wielerwereld.”